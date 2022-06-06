Лавров: Украина отказалась от переговоров с Россией

06 июня 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Украине не хочет вести переговоры, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина отказалась от переговоров с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24». «Украина не хочет вести переговоры. Она от этого процесса отказалась», — сказал Лавров. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина отказалась от переговоров с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24». «Украина не хочет вести переговоры. Она от этого процесса отказалась», — сказал Лавров. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них.