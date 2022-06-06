Лавров: Украина отказалась от переговоров с Россией

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет
Украине не хочет вести переговоры, заявил Сергей Лавров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина отказалась от переговоров с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

«Украина не хочет вести переговоры. Она от этого процесса отказалась», — сказал Лавров.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них.

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Украина отказалась от переговоров с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24». «Украина не хочет вести переговоры. Она от этого процесса отказалась», — сказал Лавров. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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