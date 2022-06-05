Уральский транспортный прокурор провел встречу с Артюховым

Владимир Дроздецкий обсудил с Дмитрием Артюховым транспортные проблемы ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе рабочей поездки по ЯНАО Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел встречу с губернатором округа Дмитрием Артюховым. Руководители обсудили вопросы, связанные с приаэродромными территориями. Такую информацию сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В ходе совещания руководители рассматривали вопросы внесения сведений об утверждении приаэродромных территорий, которые расположены в автономном округе, в Единый государственный реестр недвижимости. А также приведение посадочных площадок для авиационных судов в соответствии с законом», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Также стороны обсудили проблемы доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями. Владимир Дроздецкий отдельно выделил транспортные сложности в отдаленных районах, где не провели работы по углублению дна рек.

Ранее URA.RU сообщало, что транспортные прокуроры обнаружили нарушения воздушного законодательства на 30 аэродромах в ЯНАО. Тогда сотрудники ведомства установили, что паспорта посадочных площадок не соответствуют новым требованиям.