05 июня 2022
04 июня 2022

Уральский транспортный прокурор провел встречу с Артюховым

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по ЖКХ в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, дроздецкий владимир
Владимир Дроздецкий обсудил с Дмитрием Артюховым транспортные проблемы ЯНАО Фото:

В ходе рабочей поездки по ЯНАО Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел встречу с губернатором округа Дмитрием Артюховым. Руководители обсудили вопросы, связанные с приаэродромными территориями. Такую информацию сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В ходе совещания руководители рассматривали вопросы внесения сведений об утверждении приаэродромных территорий, которые расположены в автономном округе, в Единый государственный реестр недвижимости. А также приведение посадочных площадок для авиационных судов в соответствии с законом», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Также стороны обсудили проблемы доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями. Владимир Дроздецкий отдельно выделил транспортные сложности в отдаленных районах, где не провели работы по углублению дна рек.

Ранее URA.RU сообщало, что транспортные прокуроры обнаружили нарушения воздушного законодательства на 30 аэродромах в ЯНАО. Тогда сотрудники ведомства установили, что паспорта посадочных площадок не соответствуют новым требованиям.

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В ходе рабочей поездки по ЯНАО Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел встречу с губернатором округа Дмитрием Артюховым. Руководители обсудили вопросы, связанные с приаэродромными территориями. Такую информацию сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В ходе совещания руководители рассматривали вопросы внесения сведений об утверждении приаэродромных территорий, которые расположены в автономном округе, в Единый государственный реестр недвижимости. А также приведение посадочных площадок для авиационных судов в соответствии с законом», — сообщили в telegram-канале ведомства. Также стороны обсудили проблемы доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями. Владимир Дроздецкий отдельно выделил транспортные сложности в отдаленных районах, где не провели работы по углублению дна рек. Ранее URA.RU сообщало, что транспортные прокуроры обнаружили нарушения воздушного законодательства на 30 аэродромах в ЯНАО. Тогда сотрудники ведомства установили, что паспорта посадочных площадок не соответствуют новым требованиям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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