26 мая 2022
25 мая 2022

Прокуроры: десятки аэродромов в ЯНАО не соответствуют требованиям

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Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, летное поле, аэродром, взлетно-посадочная полоса, аэропорт игорь курчатов
Прокуратура нашла нарушения на 30 посадочных площадках в ЯНАО Фото:

Сотрудники транспортной прокуратуры в ходе проверки аэродромов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа выявили нарушения воздушного законодательства на 30 посадочных площадках. Об этом сообщает официальный telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка законодательства о безопасности полетов. Установлено, что в деятельности 11 владельцев посадочных площадок, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и эксплуатируемых в целях взлета, посадки воздушных судов, выявлены нарушения воздушного законодательства», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе проверки было установлено — владельцы посадочных площадок не привели аэронавигационные паспорта в соответствие новым требованиям в установленный срок. «В целях устранения выявленных нарушений транспортным прокурором руководителям организаций, являющихся владельцами более 30 посадочных площадок, внесены представления, часть из которых рассмотрена, приняты меры к устранению нарушений», — добавили там.

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Сотрудники транспортной прокуратуры в ходе проверки аэродромов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа выявили нарушения воздушного законодательства на 30 посадочных площадках. Об этом сообщает официальный telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка законодательства о безопасности полетов. Установлено, что в деятельности 11 владельцев посадочных площадок, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и эксплуатируемых в целях взлета, посадки воздушных судов, выявлены нарушения воздушного законодательства», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что в ходе проверки было установлено — владельцы посадочных площадок не привели аэронавигационные паспорта в соответствие новым требованиям в установленный срок. «В целях устранения выявленных нарушений транспортным прокурором руководителям организаций, являющихся владельцами более 30 посадочных площадок, внесены представления, часть из которых рассмотрена, приняты меры к устранению нарушений», — добавили там.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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