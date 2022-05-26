Прокуроры: десятки аэродромов в ЯНАО не соответствуют требованиям

27 мая 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Прокуратура нашла нарушения на 30 посадочных площадках в ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники транспортной прокуратуры в ходе проверки аэродромов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа выявили нарушения воздушного законодательства на 30 посадочных площадках. Об этом сообщает официальный telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка законодательства о безопасности полетов. Установлено, что в деятельности 11 владельцев посадочных площадок, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и эксплуатируемых в целях взлета, посадки воздушных судов, выявлены нарушения воздушного законодательства», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что в ходе проверки было установлено — владельцы посадочных площадок не привели аэронавигационные паспорта в соответствие новым требованиям в установленный срок. «В целях устранения выявленных нарушений транспортным прокурором руководителям организаций, являющихся владельцами более 30 посадочных площадок, внесены представления, часть из которых рассмотрена, приняты меры к устранению нарушений», — добавили там.

Сотрудники транспортной прокуратуры в ходе проверки аэродромов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа выявили нарушения воздушного законодательства на 30 посадочных площадках. Об этом сообщает официальный telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «Новоуренгойской транспортной прокуратурой проведена проверка законодательства о безопасности полетов. Установлено, что в деятельности 11 владельцев посадочных площадок, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и эксплуатируемых в целях взлета, посадки воздушных судов, выявлены нарушения воздушного законодательства», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что в ходе проверки было установлено — владельцы посадочных площадок не привели аэронавигационные паспорта в соответствие новым требованиям в установленный срок. «В целях устранения выявленных нарушений транспортным прокурором руководителям организаций, являющихся владельцами более 30 посадочных площадок, внесены представления, часть из которых рассмотрена, приняты меры к устранению нарушений», — добавили там.