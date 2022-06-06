Миротворцев Приднестровья атаковали с дрона

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На миротворцев сбросили две гранаты РГД-5 Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Приднестровье

Автопарк резервного подразделения миротворческого контингента в Приднестровье атаковали с дрона. Об этом сообщили в Следственном комитете республики.

«В автопарк резервного подразделения миротворческого контингента дроном сброшены два взрывных устройства, предположительно, гранаты РГД-5. Пострадавших нет», — передает РИА «Новости» сообщение СК Приднестровья.

Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. Позже были взорваны две крупные вышки связи. Также были нанесены удары по военному аэродрому и воинской части. Власти Приднестровья заявили, что следы террористических атак ведут на Украину.

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Автопарк резервного подразделения миротворческого контингента в Приднестровье атаковали с дрона. Об этом сообщили в Следственном комитете республики. «В автопарк резервного подразделения миротворческого контингента дроном сброшены два взрывных устройства, предположительно, гранаты РГД-5. Пострадавших нет», — передает РИА «Новости» сообщение СК Приднестровья. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. Позже были взорваны две крупные вышки связи. Также были нанесены удары по военному аэродрому и воинской части. Власти Приднестровья заявили, что следы террористических атак ведут на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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