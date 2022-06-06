Миротворцев Приднестровья атаковали с дрона

06 июня 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

На миротворцев сбросили две гранаты РГД-5 Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье Автопарк резервного подразделения миротворческого контингента в Приднестровье атаковали с дрона. Об этом сообщили в Следственном комитете республики. «В автопарк резервного подразделения миротворческого контингента дроном сброшены два взрывных устройства, предположительно, гранаты РГД-5. Пострадавших нет», — передает РИА «Новости» сообщение СК Приднестровья. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. Позже были взорваны две крупные вышки связи. Также были нанесены удары по военному аэродрому и воинской части. Власти Приднестровья заявили, что следы террористических атак ведут на Украину. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Автопарк резервного подразделения миротворческого контингента в Приднестровье атаковали с дрона. Об этом сообщили в Следственном комитете республики. «В автопарк резервного подразделения миротворческого контингента дроном сброшены два взрывных устройства, предположительно, гранаты РГД-5. Пострадавших нет», — передает РИА «Новости» сообщение СК Приднестровья. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. Позже были взорваны две крупные вышки связи. Также были нанесены удары по военному аэродрому и воинской части. Власти Приднестровья заявили, что следы террористических атак ведут на Украину.