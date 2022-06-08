Диетолог Соломатина рассказала, как выбрать полезное мороженое

08 июня 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

При выборе мороженого нужно обязательно смотреть на его внешний вид Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы выбрать полезное мороженое, нужно обращать внимание на цену, состав, калорийность, а также внешний вид продукта. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Самое первое — это цена. Дешевое мороженое априори не может быть качественным. Поскольку себестоимость того же молока достаточно высокая, тем более сливочное масло и тд. Обращаем внимание на более дорогое мороженое», — пояснила Елена Соломатина. Далее, по словам диетолога, стоит смотреть состав. «Далее нужно обратить внимание на состав и калорийность. Состав должен быть максимально натуральный. Лучше отказаться от покупки мороженого, если в нем присутствуют пальмовые масла, неизвестные красители и ароматизаторы. Калорийность тоже должна быть как можно меньше. Вафельный стаканчик вовсе лучше не есть. Как правило это транс-жиры», — рассказала собеседница агентства. Также врач отметила, что важно смотреть на внешний вид мороженого. «Обязательно нужно смотреть на форму мороженого. Если мы видим, что мороженое мягкое, или если оно помялось, значит оно оттаяло. В подтаявшем мороженом могут развиться бактерии, которые в последствии, даже при повторной заморозке, попадут в желудок», — уточнила Соломатина. «Еще лучше мороженого — сорбет. Он сделан на основе натурального сока и пюре фруктов и ягод. Его можно легко сделать самому. И тогда это будет точно полезное лакомство. Но нужно знать меру, ведь даже в натуральном продукте может быть много сахара», — подытожила врач-диетолог. 8 июня 1786 года мороженое впервые поступило в продажу в Нью-Йорке. Но в мире десерт был известен ранее. Еще 2000 лет до н. э. в Китае делали замороженное лакомство: снег и лед перемешивал с кусочками фруктов и ягодами граната. В России крестьяне смешивали творог, сметану, изюм и сахар, все это выставляли на крыльцо, чтобы смесь замерзла. Русская знать ела не такое примитивное мороженое, а замороженные десерты из сливок, апельсинов, яичных белков, вишен, смородины и клюквы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Чтобы выбрать полезное мороженое, нужно обращать внимание на цену, состав, калорийность, а также внешний вид продукта. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина. «Самое первое — это цена. Дешевое мороженое априори не может быть качественным. Поскольку себестоимость того же молока достаточно высокая, тем более сливочное масло и тд. Обращаем внимание на более дорогое мороженое», — пояснила Елена Соломатина. Далее, по словам диетолога, стоит смотреть состав. «Далее нужно обратить внимание на состав и калорийность. Состав должен быть максимально натуральный. Лучше отказаться от покупки мороженого, если в нем присутствуют пальмовые масла, неизвестные красители и ароматизаторы. Калорийность тоже должна быть как можно меньше. Вафельный стаканчик вовсе лучше не есть. Как правило это транс-жиры», — рассказала собеседница агентства. Также врач отметила, что важно смотреть на внешний вид мороженого. «Обязательно нужно смотреть на форму мороженого. Если мы видим, что мороженое мягкое, или если оно помялось, значит оно оттаяло. В подтаявшем мороженом могут развиться бактерии, которые в последствии, даже при повторной заморозке, попадут в желудок», — уточнила Соломатина. «Еще лучше мороженого — сорбет. Он сделан на основе натурального сока и пюре фруктов и ягод. Его можно легко сделать самому. И тогда это будет точно полезное лакомство. Но нужно знать меру, ведь даже в натуральном продукте может быть много сахара», — подытожила врач-диетолог. 8 июня 1786 года мороженое впервые поступило в продажу в Нью-Йорке. Но в мире десерт был известен ранее. Еще 2000 лет до н. э. в Китае делали замороженное лакомство: снег и лед перемешивал с кусочками фруктов и ягодами граната. В России крестьяне смешивали творог, сметану, изюм и сахар, все это выставляли на крыльцо, чтобы смесь замерзла. Русская знать ела не такое примитивное мороженое, а замороженные десерты из сливок, апельсинов, яичных белков, вишен, смородины и клюквы.