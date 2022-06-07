Алексей Холодарев критикует спецоперацию с самого ее начала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из-за публичных выступлений екатеринбургского депутата Алексея Холодарева (фракция «Справедливой России») против спецоперации РФ на Украине руководство гордумы оказалось в неудобном положении. Чтобы не нести политическую ответственность за Холодарева, спикер думы Игорь Володин («Единая Россия») пытается от него избавиться. Но, поскольку сам Холодарев хочет оставаться депутатом, законных способов изгнать его нет. Володин, по данным URA.RU, попросил помощи у лидера «СР» Сергея Миронова.

Изначально, как только Холодарев стал публиковать в соцсетях посты, осуждающие спецоперацию, руководство думы пыталось уговорить его отказаться от резких заявлений. Но безрезультатно. В начале апреля Холодарева исключили из партии. А 2 июня Ленинский суд оштрафовал депутата за дискредитацию Вооруженных сил России.

«В мае Володин отправил Миронову письмо, попросив о двух действиях. Первое — исключить Холодарева из фракции «СР» в гордуме. Но даже с учетом того, что Холодарев избрался по партспискам, никаких последствий не будет (другое дело — если бы он вышел из фракции сам).

Поэтому вторая просьба Володина к Миронову — внести изменения в федеральный закон №131 (о местном самоуправлении — прим. URA.RU). Чтобы предусмотреть досрочное прекращение полномочий [депутата] в подобных случаях», — поделился источник.

В разговоре с URA.RU Володин подтвердил, что обратился к Миронову. Ответа на официальное письмо он пока не получил. В 2018 году Володин и Холодарев избирались в гордуму в составе большой прогубернаторской коалиции, ориентированной на зачистку мэрии от команды бывшего вице-мэра и экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова.

Лидер свердловских эсеров, депутат Госдумы Андрей Кузнецов в ответ на просьбу корреспондента прокомментировать ситуацию лишь сообщил, что совет реготделения партии решил исключить Холодарева из фракции «Справедливой России» в гордуме. Окончательно это решение утвердят 20 июня. А сам Алексей Холодарев заявил, что слышал про письмо Володина Миронову, но пока не располагает деталями.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам