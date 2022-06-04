Генпрокуратура ДНР предложила казнить британских наемников

Следствие установило, что наемники участвовали в боях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Генеральная прокуратура ДНР передала в суд дело иностранных наемников из Британии и Марокко, где им могут вынести высший приговор — смертную казнь. Об этом заявила официальный представитель госоргана Виталия Чернявская.

«СУ Генпрокуратуры ДНР окончено расследование уголовного дела в отношении иностранных наемников: двух граждан Великобритании, а также подданного королевства Марокко. Уголовное дело направлено в суд. С учетом военного времени, на основании действующего уголовного закона данным лицам может быть назначена исключительная мера наказания — смертная казнь», — сообщила Чернявская РИА «Новости».

Следствие установило, что они воевали против мирного населения Донбасса за денежное вознаграждение. Чернявская также уточнила, что им предъявили обвинение по трем статьям. Ранее в Госдуме предлагали казнить и членов подразделения подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Россия проводит вынужденную спецоперацию на Украине. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию этой территории и помощь гражданам Донбасса из-за постоянных обстрелов украинской армией и националистическими батальонами. На стороне киевского режима сражаются иностранные наемники. На сына члена британского парламента от консерваторов от Maidstone and The Weald в Кенте Хелен Грант — Бена Гранта, которого подозревают в руководстве украинской группировкой наемников, в СК России завели уголовное дело.

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