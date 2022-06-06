Вучич выразил неудовольствие из-за срыва визита Лаврова. «Истерия вокруг Сербии»

07 июня 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

Лавров добавил, что в республику съехались иностранные журналисты, чтобы сфотографировать Вучича и Лаврова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Сербии Александра Вучич выразил неудовольствие из-за действий ряда стран, направленных на срыв визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом он сообщил в эфире национального телевидения. Вучич сказал, что «удивлен размахом истерии вокруг Сербии», однако он отметил, что «это не стало большим сюрпризом». По его словам, затруднения возникали изо дня в день. «Президент Вучич выразил неудовольствие в связи с обстоятельствами, которые препятствовали приезду главы российской дипломатии Лаврова», — прокомментировала реакцию Вучича пресс-служба сербского лидера. Глава Сербии добавил, что иностранные журналисты специально приехали в страну, чтобы сфотографировать Вучича и Лаврова: «Они требовали, чтобы мы стали частью стаи». Также президент Сербии заверил, что будет защищать свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений. Он добавил, что продолжит следовать европейскому пути при сохранении дружеских отношений с другими странами. Ранее Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, поэтому он не смог прибыть на деловую встречу с главой Сербии. Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что собирается обратиться к гражданам своей страны насчет этого инцидента. Также состоялся разговор между ним и послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко. Они обсудили причины закрытия неба для самолета главы российского МИД Сергея Лаврова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Сербии Александра Вучич выразил неудовольствие из-за действий ряда стран, направленных на срыв визита главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом он сообщил в эфире национального телевидения. Вучич сказал, что «удивлен размахом истерии вокруг Сербии», однако он отметил, что «это не стало большим сюрпризом». По его словам, затруднения возникали изо дня в день. «Президент Вучич выразил неудовольствие в связи с обстоятельствами, которые препятствовали приезду главы российской дипломатии Лаврова», — прокомментировала реакцию Вучича пресс-служба сербского лидера. Глава Сербии добавил, что иностранные журналисты специально приехали в страну, чтобы сфотографировать Вучича и Лаврова: «Они требовали, чтобы мы стали частью стаи». Также президент Сербии заверил, что будет защищать свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений. Он добавил, что продолжит следовать европейскому пути при сохранении дружеских отношений с другими странами. Ранее Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, поэтому он не смог прибыть на деловую встречу с главой Сербии. Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что собирается обратиться к гражданам своей страны насчет этого инцидента. Также состоялся разговор между ним и послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко. Они обсудили причины закрытия неба для самолета главы российского МИД Сергея Лаврова.