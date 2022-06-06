Посол РФ доложил Вучичу о причинах закрытия неба для Лаврова

Сергей Лавров не смог прилететь в Сербию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко поговорил с президентом Сербии Александром Вучичем о причинах закрытия неба для самолета главы российского МИД Сергея Лаврова. На эту тему был составлен специальный документ. Об этом рассказал сам Вучич на своей странице в соцсетях.

«Посол Российской Федерации Бокан-Харченко сообщил мне о причинах, по которым министр Лавров не смог приехать в Белград. Он привез подтверждающие документы», — коротко сообщил глава Сербии.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал Вучичу не оставить Сербию без газа. Лидеры во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косово. Россия начала спецоперацию на Украине вынужденно, ее главная цель — спасение жителей Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ. В связи с этим западные страны ввели против РФ жесткие санкции. В том числе — закрыли небо от российских самолетов.

Сербия не вводила против РФ санкций и ограничений, однако 5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он не смог прибыть на деловую встречу с главой Сербии, которая планировалась на 6—7 июня, пишет Life . В связи с этим Вучич 6 июня собирается обратиться к гражданам своей страны по данному вопросу. Он также принимает непосредственное участие в организации визита главы российского МИД, дополняет «Федеральное агентство новостей».

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