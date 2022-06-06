В Тюмени скончался заслуженный врач России

Николай Ильченко ушел из жизни в 76 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени на 77-м году жизни умер заслуженный врач России Николай Ильченко, который отработал в медицине 46 лет. Об этом сообщил местный житель в социальных сетях.

«Сегодня не стало заслуженного врача России Николая Ивановича Ильченко — известного в Тюмени и области анестезиолога-реаниматолога. За 46 лет медицинской практики через его заботливые руки прошла не одна сотня тысяч пациентов. Это население небольшого города! Большую часть своего трудового стажа Николай Иванович работал в ОКБ №1», — выложил пост анонимный пользователь в группе «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». В областном депздраве информацию подтвердили изданию 72.ru.

Тюменский врач 17 лет возглавлял акушерско-гинекологическую реанимацию и вышел на пенсию больше года назад. Ильченко скончался в возрасте 76 лет. О времени и месте прощания сообщат позже.

Ранее URA.RU писало, что в Ишиме (Тюменская область) ушел из жизни самый опытный рентгенолог Борис Кадяев, проработав в ОБ №4 Ишима 25 лет. Ему было 73 года. Кадяев был первым врачом, который освоил работу на компьютерном томографе. Для этого ему пришлось съездить в Японию.