Юрий Дудь* подал в суд на Минюст

07 июня 2022 в 04:06 Размер текста - 17 +

Дудь* решил обжаловать свой статус СМИ-иноагента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) подал в суд на Министерство юстиции РФ. Соответствующий иск зарегистрирован в Лефортовском суде Москвы. «Административный истец: Дудь Ю.А. Административный ответчик: Министерство юстиции Российской Федерации», — следует из информации по делу, опубликованной на официальном портале ведомства. В документах указано, что первая беседа представителей сторон назначена на 16 июня. Подробности иска не приводятся. Предположительно, блогер намерен обжаловать статус СМИ-иностранного агента. 15 апреля Министерство юстиции расширило список СМИ-иностранных агентов на девять человек. Среди них оказались Дудь и политолог Екатерина Шульман. Ведомство ведет работу по выявлению в стране суб, выполняющих функции иностранного агента. С 2012 года таковыми в России признаны 200 организаций. Сегодня к иногагентам причисляют также СМИ и физлица. *Юрий Дудь — признан СМИ-иноагентом в России Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) подал в суд на Министерство юстиции РФ. Соответствующий иск зарегистрирован в Лефортовском суде Москвы. «Административный истец: Дудь Ю.А. Административный ответчик: Министерство юстиции Российской Федерации», — следует из информации по делу, опубликованной на официальном портале ведомства. В документах указано, что первая беседа представителей сторон назначена на 16 июня. Подробности иска не приводятся. Предположительно, блогер намерен обжаловать статус СМИ-иностранного агента. 15 апреля Министерство юстиции расширило список СМИ-иностранных агентов на девять человек. Среди них оказались Дудь и политолог Екатерина Шульман. Ведомство ведет работу по выявлению в стране суб, выполняющих функции иностранного агента. С 2012 года таковыми в России признаны 200 организаций. Сегодня к иногагентам причисляют также СМИ и физлица. *Юрий Дудь — признан СМИ-иноагентом в России