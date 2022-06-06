Жители Ханты-Мансийска жалуются на проблемы с канализацией

Жители дома 15 по ул. Пролетарской в соцсети жалуются на проблемы с канализацией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители дома по адресу ул. Пролетарская д. 15 в Ханты-Мансийске пожаловались в соцсети на проблемы с канализацией. Обращение появилось в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Типичный Ханты-Мансийск».

«Мы живем в аварийном жилье по улице Пролетарская 15, наш дом должны были переселить еще в декабре 2021 года, но почему-то перенесли на 2025 год. Наша канализация сгнила. Каждый месяц вода выходит на полу в туалете, вода стоит во всех раковинах и душевой!» — написал в соцсети анонимный пользователь.

«Вопрос в переселении или добавить сантехника в ук? Пишите личные обращения, узнавайте в жилищном департаменте», — советует Виктор Бучельников. «Ознакомьтесь с жилищным кодексом, там написано, кто контролирует работу УК и дано определение аналогичной упомянутой ситуации», — пишет пользователь Илья Николаевич. «Пишите сразу Путину», — комментирует Анна Семенова.

Администрация группы «Ханты-Мансийск/Онлайн» ответила на обращение: «По информации управляющей компании „Новый город“, вчера специалисты прочистили канализацию, а также оставили заявку в „Водоканал“ для откачки воды из колодца. Сегодня все устранят».

Несмотря на это уверение, в той же группе появился новый пост с жалобой на управляющую компанию, что в доме ничего не устранено. «Для Муниципалитета оказывается, ложных заверений Нового города о том, что все устранено, достаточно для переноса даты сноса на несколько лет с 2021 на 2025 год и чтобы люди жили дальше в выгребной яме», — пишет анонимный пользователь. В комментариях ко второму посту горожане стали писать, что такая же проблема отмечается и в соседних домах.

Корреспондентом URA.RU направлены запросы в администрацию Ханты-Мансийска и управляющую компанию «Новый город» с просьбой рассказать о фактическом состоянии канализации данного дома и что можно предпринять в такой ситуации жителям. На момент публикации новости ответы не получены.

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