Япония решила сблизиться с НАТО

В НАТО выразили готовность сотрудничать с Японией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Япония и НАТО будут углублять сотрудничество. С таким заявлением выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии, генерал Кодзи Ямадзаки на встрече в Токио с главой Военного комитета НАТО Робом Бауэром, адмиралом ВМС Нидерландов.

«Мы приветствуем приверженность НАТО Индо-Тихоокеанскому региону. Мы хотели бы укрепить сотрудничество и единство между Японией и НАТО», — цитирует Ямадзаки японский портал Yahoo News. Бауэр выразил готовность сотрудничать с Японией.

Япония, а также страны НАТО ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Ранее США, Япония, Южная Корея и четыре других члена АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) решили создать новый блок в обход других стран. Речь шла о коллективной системе обмена информацией, закрытой от Китая и РФ.