Япония решила сблизиться с НАТО

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Флаги иностранных государств. Челябинск, япония, флаг, флаг японии
В НАТО выразили готовность сотрудничать с Японией Фото:

Япония и НАТО будут углублять сотрудничество. С таким заявлением выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии, генерал Кодзи Ямадзаки на встрече в Токио с главой Военного комитета НАТО Робом Бауэром, адмиралом ВМС Нидерландов.

«Мы приветствуем приверженность НАТО Индо-Тихоокеанскому региону. Мы хотели бы укрепить сотрудничество и единство между Японией и НАТО», — цитирует Ямадзаки японский портал Yahoo News. Бауэр выразил готовность сотрудничать с Японией.

Япония, а также страны НАТО ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Ранее США, Япония, Южная Корея и четыре других члена АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) решили создать новый блок в обход других стран. Речь шла о коллективной системе обмена информацией, закрытой от Китая и РФ.

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Япония и НАТО будут углублять сотрудничество. С таким заявлением выступил председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Сил самообороны Японии, генерал Кодзи Ямадзаки на встрече в Токио с главой Военного комитета НАТО Робом Бауэром, адмиралом ВМС Нидерландов. «Мы приветствуем приверженность НАТО Индо-Тихоокеанскому региону. Мы хотели бы укрепить сотрудничество и единство между Японией и НАТО», — цитирует Ямадзаки японский портал Yahoo News. Бауэр выразил готовность сотрудничать с Японией. Япония, а также страны НАТО ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Ранее США, Япония, Южная Корея и четыре других члена АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) решили создать новый блок в обход других стран. Речь шла о коллективной системе обмена информацией, закрытой от Китая и РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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