06 июня 2022
05 июня 2022

Мэр из ЯНАО наладил производство домашних консервов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол РБК в ресторане Дача. Тюмень, соленья, соления, консервированные овощи, соленые огурцы, соленые помидоры
Глава Губкинского показал консервы собственного производства Фото:

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин похвастался закрутками у себя в холодильнике собственного производства и сообщил, что думает над созданием своей линейки продукции «от Михалыча». Об этом мэр рассказал в социальной сети «ВКонтакте», отвечая на вопрос жителей, любит ли он готовить.

«Да, даже думаю над своей линейкой продукции», — написал Гаранин. Также он выложил банку консервов, на этикетке которой была надпись «аджика от Михалыча».

Кроме того, чуть ниже на этикетке написано, что это ручная работа из 100% натуральных губкинских продуктов. А сама аджика «заряжена на успех и жизнь с перчиком».

В мэрию Губкинского был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.

Ранее глава Губкинского у себя в соцсетях проводил конкурс, в котором главным призом были деликатесы из Салехарда. Главное условие было написать лучший комментарий.

Скрин истории во «ВКонтакте» на странице Андрея Гаранина

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Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин похвастался закрутками у себя в холодильнике собственного производства и сообщил, что думает над созданием своей линейки продукции «от Михалыча». Об этом мэр рассказал в социальной сети «ВКонтакте», отвечая на вопрос жителей, любит ли он готовить. «Да, даже думаю над своей линейкой продукции», — написал Гаранин. Также он выложил банку консервов, на этикетке которой была надпись «аджика от Михалыча». Кроме того, чуть ниже на этикетке написано, что это ручная работа из 100% натуральных губкинских продуктов. А сама аджика «заряжена на успех и жизнь с перчиком». В мэрию Губкинского был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее глава Губкинского у себя в соцсетях проводил конкурс, в котором главным призом были деликатесы из Салехарда. Главное условие было написать лучший комментарий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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