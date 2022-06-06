Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин похвастался закрутками у себя в холодильнике собственного производства и сообщил, что думает над созданием своей линейки продукции «от Михалыча». Об этом мэр рассказал в социальной сети «ВКонтакте», отвечая на вопрос жителей, любит ли он готовить.
«Да, даже думаю над своей линейкой продукции», — написал Гаранин. Также он выложил банку консервов, на этикетке которой была надпись «аджика от Михалыча».
Кроме того, чуть ниже на этикетке написано, что это ручная работа из 100% натуральных губкинских продуктов. А сама аджика «заряжена на успех и жизнь с перчиком».
В мэрию Губкинского был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.
Ранее глава Губкинского у себя в соцсетях проводил конкурс, в котором главным призом были деликатесы из Салехарда. Главное условие было написать лучший комментарий.
Скрин истории во «ВКонтакте» на странице Андрея Гаранина
Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин похвастался закрутками у себя в холодильнике собственного производства и сообщил, что думает над созданием своей линейки продукции «от Михалыча». Об этом мэр рассказал в социальной сети «ВКонтакте», отвечая на вопрос жителей, любит ли он готовить. «Да, даже думаю над своей линейкой продукции», — написал Гаранин. Также он выложил банку консервов, на этикетке которой была надпись «аджика от Михалыча». Кроме того, чуть ниже на этикетке написано, что это ручная работа из 100% натуральных губкинских продуктов. А сама аджика «заряжена на успех и жизнь с перчиком». В мэрию Губкинского был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее глава Губкинского у себя в соцсетях проводил конкурс, в котором главным призом были деликатесы из Салехарда. Главное условие было написать лучший комментарий.