Глава Губкинского показал консервы собственного производства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Губкинского (ЯНАО) Андрей Гаранин похвастался закрутками у себя в холодильнике собственного производства и сообщил, что думает над созданием своей линейки продукции «от Михалыча». Об этом мэр рассказал в социальной сети «ВКонтакте», отвечая на вопрос жителей, любит ли он готовить.

«Да, даже думаю над своей линейкой продукции», — написал Гаранин. Также он выложил банку консервов, на этикетке которой была надпись «аджика от Михалыча».

Кроме того, чуть ниже на этикетке написано, что это ручная работа из 100% натуральных губкинских продуктов. А сама аджика «заряжена на успех и жизнь с перчиком».

В мэрию Губкинского был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации не был получен.

Ранее глава Губкинского у себя в соцсетях проводил конкурс, в котором главным призом были деликатесы из Салехарда. Главное условие было написать лучший комментарий.

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