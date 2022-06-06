Владимир Путин похвалил тюменских учителей и чиновницу

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении трех учителей тюменских школ. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Награду получила и сотрудница администрации областной столицы.
«Распоряжение президента Российской Федерации. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой Надежду Доровину (учителя СОШ №89 Тюмени). Объявить благодарность Татьяне Шамониной (учителю Новолыбаевской СОШ, Заводоуковский округ), Вере Шингаревой (учителю Киевской СОШ, Ялуторовский район)», — такие данные приводятся в документе, подписанном президентом РФ.
За вклад в развитие физкультуры и спорта благодарность от главы государства также получила ведущий специалист отдела департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Маргарита Матвеева. Ранее URA.RU писало, что двое тюменцев получили от президента страны медали ордена «За заслуги перед отечеством».
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении трех учителей тюменских школ. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Награду получила и сотрудница администрации областной столицы. «Распоряжение президента Российской Федерации. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой Надежду Доровину (учителя СОШ №89 Тюмени). Объявить благодарность Татьяне Шамониной (учителю Новолыбаевской СОШ, Заводоуковский округ), Вере Шингаревой (учителю Киевской СОШ, Ялуторовский район)», — такие данные приводятся в документе, подписанном президентом РФ. За вклад в развитие физкультуры и спорта благодарность от главы государства также получила ведущий специалист отдела департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Маргарита Матвеева. Ранее URA.RU писало, что двое тюменцев получили от президента страны медали ордена «За заслуги перед отечеством».