06 июня 2022

Владимир Путин похвалил тюменских учителей и чиновницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин отметил работу тюменцев грамотами и благодарностями Фото:

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении трех учителей тюменских школ. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Награду получила и сотрудница администрации областной столицы.

«Распоряжение президента Российской Федерации. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой Надежду Доровину (учителя СОШ №89 Тюмени). Объявить благодарность Татьяне Шамониной (учителю Новолыбаевской СОШ, Заводоуковский округ), Вере Шингаревой (учителю Киевской СОШ, Ялуторовский район)», — такие данные приводятся в документе, подписанном президентом РФ.

За вклад в развитие физкультуры и спорта благодарность от главы государства также получила ведущий специалист отдела департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Маргарита Матвеева. Ранее URA.RU писало, что двое тюменцев получили от президента страны медали ордена «За заслуги перед отечеством».

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении трех учителей тюменских школ. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Награду получила и сотрудница администрации областной столицы. «Распоряжение президента Российской Федерации. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой Надежду Доровину (учителя СОШ №89 Тюмени). Объявить благодарность Татьяне Шамониной (учителю Новолыбаевской СОШ, Заводоуковский округ), Вере Шингаревой (учителю Киевской СОШ, Ялуторовский район)», — такие данные приводятся в документе, подписанном президентом РФ. За вклад в развитие физкультуры и спорта благодарность от главы государства также получила ведущий специалист отдела департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Маргарита Матвеева. Ранее URA.RU писало, что двое тюменцев получили от президента страны медали ордена «За заслуги перед отечеством».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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