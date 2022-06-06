Пожарные из ХМАО вернулись домой после спецоперации в Иркутске

07 июня 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

50 пожарных уже вернулись, еще 20 в дороге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России В ХМАО из Иркутской области вернулись пожарные, где они помогали коллегам тушить лесные пожары. 50 человек доставили в округ специальным рейсом. Об этом URA.RU рассказали в самой «Базе авиационной и наземной охране лесов». «Помогали им тушить лесные пожары. Уже справились, плюс погода помогла, и вчера вечером вернулось 50 человек из Иркутска. У нас еще в районе омской области едут домой 21 человек с Красноярского края. Должны 9 числа уже приехать в ХМАО», — заместитель директора «Базы авиационной и наземной охраны лесов» ХМАО Дмитрий Семин. Группа парашютистов-пожарных «Базы авиационной и наземной охраны» лесов отправились в Красноярский край сразу после окончания командировки в Курганскую область — 19 мая. Еще 50 парашютистов-пожарных и 2 летчика-наблюдателя вылетели из Ханты-Мансийск в Иркутскую область 20 мая. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО расширили штат авиалесоохраны для помощи другим регионам. В авиалесоохране ХМАО увеличили штат на сто сотрудников для помощи в тушении лесных пожаров в соседних регионах. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО из Иркутской области вернулись пожарные, где они помогали коллегам тушить лесные пожары. 50 человек доставили в округ специальным рейсом. Об этом URA.RU рассказали в самой «Базе авиационной и наземной охране лесов». «Помогали им тушить лесные пожары. Уже справились, плюс погода помогла, и вчера вечером вернулось 50 человек из Иркутска. У нас еще в районе омской области едут домой 21 человек с Красноярского края. Должны 9 числа уже приехать в ХМАО», — заместитель директора «Базы авиационной и наземной охраны лесов» ХМАО Дмитрий Семин. Группа парашютистов-пожарных «Базы авиационной и наземной охраны» лесов отправились в Красноярский край сразу после окончания командировки в Курганскую область — 19 мая. Еще 50 парашютистов-пожарных и 2 летчика-наблюдателя вылетели из Ханты-Мансийск в Иркутскую область 20 мая. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО расширили штат авиалесоохраны для помощи другим регионам. В авиалесоохране ХМАО увеличили штат на сто сотрудников для помощи в тушении лесных пожаров в соседних регионах.