В ХМАО расширили штат авиалесохраны для помощи другим регионам

16 мая 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В Кургане пожарные из ХМАО пробудут до 25 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU В авиалесоохране ХМАО увеличили штат на сто сотрудников для помощи в тушении лесных пожаров в соседних регионах. Об этом URA.RU рассказали в самой «Базе авиационной и наземной охране лесов». «Мы же каждый год и неоднократно помощь оказываем другим субъектам. И вот, чтобы нам не оголять, как говорится, свой тыл, нам вот решением Рослесхоза, по согласованию с субъектом, дали деньги и полномочия набрать еще к уже имеющемуся нормативу 102 человека. Это сотня у нас, как видите постоянно куда-то двигается и чтобы у нас здесь хватало согласно норматива людей мы как раз и взяли. Это позволяет нам помогать соседям и не оголять свои тылы» — рассказал заместитель директора «Базы авиационной и наземной охраны лесов» ХМАО Дмитрий Семин Только в этом году лесные пожарные из Югры совершили уже две командировки в соседние регионы. Сначала в Тюменскую, а затем Курганскую области, где до сих пор помогают местным спасателям в борьбе со стихией. Ранее URA.RU сообщало, что уральский полпред Владимир Якушев потребовал от региональных властей, где действуют лесные пожары, как можно скорее устранить уже локализованные очаги. Такая установка прозвучала на оперативном совещании.

В авиалесоохране ХМАО увеличили штат на сто сотрудников для помощи в тушении лесных пожаров в соседних регионах. Об этом URA.RU рассказали в самой «Базе авиационной и наземной охране лесов». «Мы же каждый год и неоднократно помощь оказываем другим субъектам. И вот, чтобы нам не оголять, как говорится, свой тыл, нам вот решением Рослесхоза, по согласованию с субъектом, дали деньги и полномочия набрать еще к уже имеющемуся нормативу 102 человека. Это сотня у нас, как видите постоянно куда-то двигается и чтобы у нас здесь хватало согласно норматива людей мы как раз и взяли. Это позволяет нам помогать соседям и не оголять свои тылы» — рассказал заместитель директора «Базы авиационной и наземной охраны лесов» ХМАО Дмитрий Семин Только в этом году лесные пожарные из Югры совершили уже две командировки в соседние регионы. Сначала в Тюменскую, а затем Курганскую области, где до сих пор помогают местным спасателям в борьбе со стихией. Ранее URA.RU сообщало, что уральский полпред Владимир Якушев потребовал от региональных властей, где действуют лесные пожары, как можно скорее устранить уже локализованные очаги. Такая установка прозвучала на оперативном совещании.