На протяжении 20 лет на лесопилке сжигают древесные отходы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура (Свердловская область) проведет проверку по сжиганию опилок рядом с лесопилкой на улице Индустриальная, 56 в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Администрация Тагилстроевского района занимается данным вопросом с контролирующими органами. В ближайшее время там пройдет проверка природоохранной прокуратуры», — говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Жители Тагилстроевского района на протяжении 20 лет жалуются на дым, исходящий с лесопилки. «Задыхается целый район города Тагилстрой, целое поколение тагильчан выросло в этом дыму. Дышать порой вообще нечем, кашель до тошноты. Росприроднадзор не работает, не паспортизирует отходы», — рассказал корреспонденту URA.RU тагильчанин Федор.

Нижний Тагил участвует в федеральной программе «Чистый воздух». В мае федеральное правительство направляло в Свердловскую область 520 миллионов рублей на реализацию программы. Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявлял, что в рамках проекта воздух в городе очистился. На реализацию проекта до 2024 года НТМК выделит 3,4 млрд рублей.

Обновлено 15:26 (добавлен комментарий пресс-службы прокуратуры Свердловской области):

Органом прокуратуры информация направлена в администрацию муниципалитета для принятия мер в рамках компетенции.