На свалке сжигают опилки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) жалуются, что на протяжении 20 лет в Тагилстроевском районе города постоянно горит свалка опилок. Об этом URA.RU рассказал житель Нижнего Тагила Федор.

«Двадцать лет горит свалка опила в Нижнем Тагиле. Задыхается целый район города Тагилстрой, целое поколение тагильчан выросло в этом дыму. Дышать порой вообще нечем, кашель до тошноты. Росприроднадзор не работает, не паспортизирует отходы», — уточнил Федор.

Нижний Тагил участвует в федеральной программе «Чистый воздух». В мае федеральное правительство направляло в Свердловскую область 520 миллионов рублей на реализацию программы. «Мы покупаем в города трамваи за миллиарды по программе „Чистый воздух“, вот это реально бесит, это реально проблема о которой не нужно молчать, нужно требовать прекратить это хамское отношение к людям!» — возмутился тагильчанин.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Тагилстроевского района Нижнего Тагила и пресс-службу прокуратуры Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Дозвониться до мэра города Владислава Пинаева не удалось — никто не ответил на звонок.

Ранее Владислав Пинаев заявлял, что в рамках проекта воздух в городе очистился. На реализацию проекта до 2024 года НТМК выделит 3,4 млрд рублей.