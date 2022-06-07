Почти тысяча студентов вернулись в Россию из-за санкций

Отчисленные из зарубежных вузов студенты продолжат обучение в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти тысяча студентов, проходивших ранее обучение за рубежом, вернулись в Россию после начала специальной операции, сообщили в Минобрнауки. Всего 845 человек будут обучаться в российских вузах вместо иностранных.

«В российские вузы перевелись 845 студентов, отчисленных из иностранных университетов. К началу июня российские вузы получили почти 1.8 тысяч заявок от студентов, отчисленных из зарубежных университетов», — сообщили в ведомстве.

Наибольшее количество студентов из отчисленных ранее обучались в Чехии, Польше, Великобритании и США. Кроме того, в российские вузы переводятся из вузов Украины, ДНР и ЛНР. Студенты будут обучаться на вакантных бюджетных местах или по договорам об оказании платных образовательных услуг. При этом стоимость такого обучения будет полностью компенсирована за счет вуза.

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.