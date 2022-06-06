Челябинский губернатор подписал соглашение с госкорпорацией

Алексей Текслер и «Корпорация «МСП» упростили бизнесу жизнь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор «Корпорации «МСП» Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщил глава региона, оно повысит доступность мер поддержки бизнесменов.

«В рамках соглашения планируется увеличить охват предпринимателей и самозанятых Челябинской области мерами поддержки. Повысить их доступность планируется при помощи „Цифровой платформы МСП“, разработанной Минэкономразвития РФ совместно с корпорацией», — отметил Текслер.

Подписанное соглашение предполагает оказание финансовой помощи и различных услуг — образовательных и методологических. Кроме федеральной помощи, правительство Челябинской области направило на поддержку бизнеса еще более 750 миллионов рублей.

«Малый и средний бизнес в области создает треть валового регионального продукта. Чтобы его поддержать, мы облегчили условия получения финансирования. Компаниям предложили „зонтичный“ механизм», — заявил Исаевич.

Этот механизм упрощает кредитование, когда предпринимателю не хватает залога. С сентября 2021 года такой возможностью воспользовались 245 бизнесменов Челябинской области. «Зонтичные» поручительства могут обеспечить до 50% риска, а при выполнении ряда условий — и до 90%.

Поддержка субъектов бизнеса является частью программы импортозамещения. Ее реализация стартовала после того, как некоторые страны ввели для России экономические санкции. Ограничения, как было заявлено, стали следствием начала спецоперации на Украине.

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