Шойгу объявил об освобождении Святогорска

Армия РФ освободила Святогорск и еще 15 населенных пунктов, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили Святогорск в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом во время селекторного совещания Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, российская армия освободила значительную часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северного Донца.

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», — приводит слова Сергея Шойгу телеканал «Россия 24». Он уточнил, что жилые кварталы Северодонецка полностью зачищены от ВСУ.

Министр обороны сообщил, что на данный момент освобождено 97% территории ЛНР. На этих землях сосредоточено 57% мощностей металлургической промышленности Украины.

Российские военные также продолжают уничтожать вооружение, которое поступает на Украину из-за рубежа, напомнил Шойгу. По его словам, только за последний день армия РФ уничтожила 51 единицу боевой техники.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ. Ранее ведомство сообщило, что военные завершают освобождение Святогорска в ДНР. До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что жилая зона Северодонецка в ЛНР перешла под контроль армии РФ.

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