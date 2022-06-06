Пермский хор исполнит каверы на «Иванушек International»

Билеты на премьеру можно приобрести за 600-1000 рублей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Пермский хор «Млада» в рамках своей новой концертной программы «Счастье не за горами» исполнит каверы на песни группы «Иванушки International». Также зрителей ждет новое и оригинальное исполнение таких хитов, как «Расскажите, птицы», «Твори добро!», «Гимнастика» и многие другие.

Премьера посвящена 300-летию Перми. «В поисках счастья необязательно отправляться в далекие края. В премьерной концертной программе мы хотели поделиться нашими впечатлениями о жизни в родном городе, о том, как преображается Пермь, о том, что счастье, действительно, не за горами», — сообщают артисты хора. Для полного погружения в тему во время исполнения номеров будут показаны видеоклипы, снятые на территории Перми и Пермского края. Премьера состоится 21 и 22 июня в частной филармонии «Триумф». Билеты на премьеру можно приобрести за 600-1000 рублей.

Пермский хор «Млада» — молодежный профессиональный коллектив, лауреат многочисленных международных конкурсов. Хор существует уже 30 лет, и с каждым годом его популярность только растет. В репертуаре музыкантов более 300 произведений различных музыкальных направлений — от академического пения до современного исполнения.

Ранее URA.RU сообщало, что ради премьерного показа спектакля «Лягушки в шампанском» на сцену «Театра у Моста» поставили мерседес 80-х годов. Сюжет основан на жизнеутверждающей истории про бывшего артиста, который стал водителем такси.