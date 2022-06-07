В Кремле объяснили причины реформирования МВД

07 июня 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

В Кремле назвали реформирование МВД требованием времени Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Реформирование структуры Министерства внутренних дел России связано с «требованиями времени». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[Изменения продиктованы] требованиями времени. Здесь все достаточно очевидно», — заявил Песков. Указ президента РФ о реформировании МВД предусматривает увеличение числа заместителей министра с шести до семи. В структуре центрального аппарата ведомства появятся Главное управление оперативного реагирования и Главное управление по работе с личным составом (« Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что оно может заняться организацией работы органов внутренних дел Донбасса). Ликвидированы департамент государственной службы и кадров, оперативное управление, управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Реформирование структуры Министерства внутренних дел России связано с «требованиями времени». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[Изменения продиктованы] требованиями времени. Здесь все достаточно очевидно», — заявил Песков. Указ президента РФ о реформировании МВД предусматривает увеличение числа заместителей министра с шести до семи. В структуре центрального аппарата ведомства появятся Главное управление оперативного реагирования и Главное управление по работе с личным составом («Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что оно может заняться организацией работы органов внутренних дел Донбасса). Ликвидированы департамент государственной службы и кадров, оперативное управление, управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий.