В Кремле объяснили причины реформирования МВД

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле назвали реформирование МВД требованием времени Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Реформирование структуры Министерства внутренних дел России связано с «требованиями времени». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«[Изменения продиктованы] требованиями времени. Здесь все достаточно очевидно», — заявил Песков.

Указ президента РФ о реформировании МВД предусматривает увеличение числа заместителей министра с шести до семи. В структуре центрального аппарата ведомства появятся Главное управление оперативного реагирования и Главное управление по работе с личным составом («Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что оно может заняться организацией работы органов внутренних дел Донбасса). Ликвидированы департамент государственной службы и кадров, оперативное управление, управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий.

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Реформирование структуры Министерства внутренних дел России связано с «требованиями времени». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «[Изменения продиктованы] требованиями времени. Здесь все достаточно очевидно», — заявил Песков. Указ президента РФ о реформировании МВД предусматривает увеличение числа заместителей министра с шести до семи. В структуре центрального аппарата ведомства появятся Главное управление оперативного реагирования и Главное управление по работе с личным составом («Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что оно может заняться организацией работы органов внутренних дел Донбасса). Ликвидированы департамент государственной службы и кадров, оперативное управление, управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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