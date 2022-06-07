Кремль: РФ не будет использовать порты Украины для наступления

Дмитрий Песков назвал условие, при котором суда с зерном смогут покинуть порты Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные не воспользуются разминированием украинских портов в наступательных целях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Россия поможет судам с зерном покинуть порты Украины, если Киев согласится разминировать свои территориальные воды.

«Президент [РФ Владимир Путин] сказал, что российская сторона не будет использовать разминированные коридоры для наступательных действий в отношении этих приморских городов», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. По его словам, суда с зерном смогут покинуть украинские порты после того, как российские военные проверят их и убедятся, что на них не перевозят оружие.

Ранее Евросоюз обвинил Россию в том, что страна якобы препятствует вывозу 30 млн тонн пшеницы с Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что эти обвинения несправедливы. Глава государства сообщил, что для вывоза зерна Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны разминировать морские порты, которые они заминировали при отступлении. Путин пообещал, что армия РФ не будет препятствовать этому процессу. Турция также согласилась помочь в разминировании морских портов Украины, передает «Национальная служба новостей».

Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!