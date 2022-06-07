Путин: инфляцию в России удалось взять под контроль

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил о нулевой инфляции в России Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Российским властям удалось взять под контроль ситуацию с инфляцией в стране, в то время, как уровень безработицы достиг исторического минимума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе трансляции совещания по экономическим вопросам на телеканале «Россия 24».

«Ситуацию с инфляцией в РФ удалось взять под контроль. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, при этом со второй половины мая рост цен вовсе остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал Путин. «На валютном рынке ситуация стабильная», — добавил он.

Кроме того, по словам российского главы, безработица в РФ достигла исторически минимального значения. «Безработица в РФ в апреле составила 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений», — сказал он. Однако риски на рынке труда сохраняются, поэтому ситуацию стоит продолжать держать под контролем, объяснил Путин.

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Российским властям удалось взять под контроль ситуацию с инфляцией в стране, в то время, как уровень безработицы достиг исторического минимума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе трансляции совещания по экономическим вопросам на телеканале «Россия 24». «Ситуацию с инфляцией в РФ удалось взять под контроль. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, при этом со второй половины мая рост цен вовсе остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал Путин. «На валютном рынке ситуация стабильная», — добавил он. Кроме того, по словам российского главы, безработица в РФ достигла исторически минимального значения. «Безработица в РФ в апреле составила 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений», — сказал он. Однако риски на рынке труда сохраняются, поэтому ситуацию стоит продолжать держать под контролем, объяснил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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