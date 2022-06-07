Путин: инфляцию в России удалось взять под контроль

07 июня 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о нулевой инфляции в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Российским властям удалось взять под контроль ситуацию с инфляцией в стране, в то время, как уровень безработицы достиг исторического минимума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе трансляции совещания по экономическим вопросам на телеканале «Россия 24». «Ситуацию с инфляцией в РФ удалось взять под контроль. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, при этом со второй половины мая рост цен вовсе остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал Путин. «На валютном рынке ситуация стабильная», — добавил он. Кроме того, по словам российского главы, безработица в РФ достигла исторически минимального значения. «Безработица в РФ в апреле составила 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений», — сказал он. Однако риски на рынке труда сохраняются, поэтому ситуацию стоит продолжать держать под контролем, объяснил Путин. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Российским властям удалось взять под контроль ситуацию с инфляцией в стране, в то время, как уровень безработицы достиг исторического минимума. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе трансляции совещания по экономическим вопросам на телеканале «Россия 24». «Ситуацию с инфляцией в РФ удалось взять под контроль. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, при этом со второй половины мая рост цен вовсе остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал Путин. «На валютном рынке ситуация стабильная», — добавил он. Кроме того, по словам российского главы, безработица в РФ достигла исторически минимального значения. «Безработица в РФ в апреле составила 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений», — сказал он. Однако риски на рынке труда сохраняются, поэтому ситуацию стоит продолжать держать под контролем, объяснил Путин.