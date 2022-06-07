Писатель Глуховский объявлен в розыск по уголовной статье

07 июня 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

По какой именно статье УК РФ разыскивается Дмитрий Глуховский — неизвестно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Автора постапокалиптического романа «Метро 2033» Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных МВД России. По какой именно статье уголовного кодекса РФ разыскивается писатель — неизвестно. «Глуховский Дмитрий Алексеевич. Дата рождения: 12.05.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в карточке в базе данных разыскиваемых МВД РФ. Ранее Комитет по защите национальных интересов РФ опубликовал список «предателей Родины», в который вошли медийные личности, выступающие против спецоперации на Украине. В него, помимо Глуховского, вошли журналисты Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) и Леонид Парфенов, а также писатель Дмитрий Быков, шоумен Александр Гудков и политтехнолог Максим Кац. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства докладывают о медийных личностях, выступающих против спецоперации. Ранее в России приняли закон за распространение фейков о спецоперации, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы. За распространение заведомо ложных данных о ВС РФ предполагается штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей либо наказание до трех лет лишения свободы. Закон о наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, нужен из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа. База данных МВД России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Автора постапокалиптического романа «Метро 2033» Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных МВД России. По какой именно статье уголовного кодекса РФ разыскивается писатель — неизвестно. «Глуховский Дмитрий Алексеевич. Дата рождения: 12.05.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в карточке в базе данных разыскиваемых МВД РФ. Ранее Комитет по защите национальных интересов РФ опубликовал список «предателей Родины», в который вошли медийные личности, выступающие против спецоперации на Украине. В него, помимо Глуховского, вошли журналисты Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) и Леонид Парфенов, а также писатель Дмитрий Быков, шоумен Александр Гудков и политтехнолог Максим Кац. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства докладывают о медийных личностях, выступающих против спецоперации. Ранее в России приняли закон за распространение фейков о спецоперации, которую с 24 февраля Россия проводит на Украине. Максимальное наказание за нарушение составляет 15 лет лишения свободы. За распространение заведомо ложных данных о ВС РФ предполагается штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 млн рублей либо наказание до трех лет лишения свободы. Закон о наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, нужен из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа.