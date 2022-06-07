IT-компания IBM объявила о прекращении работы в России

07 июня 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Американская IT-компания IBM приостановила работу на территории России. Это следует из информации, размещенной на сайте организации. При входе на сайт IBM возникает надпись «К этому контенту больше нет доступа». Информацию о прекращении работы в России подтвердил и гендиректор компании журналистам РИА «Новости». Ранее, 8 мая, IBM объявила о приостановке деятельности на территории РФ. Кроме того, компания приостановила продажу своих технологий в стране. Многие иностранные бренды объявили об уходе с российского рынка после начала специальной операции РФ на территории Украины. Так, о решении приостановить работу в России сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также владелец бренда Zara, компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA и розничная сеть H&M Group, американская корпорация Apple, а также компании Nike, ASOS и Adidas.