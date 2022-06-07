IT-компания IBM объявила о прекращении работы в России

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Крупная IT-компания приостановила деятельность в РФ Фото:
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Американская IT-компания IBM приостановила работу на территории России. Это следует из информации, размещенной на сайте организации.

При входе на сайт IBM возникает надпись «К этому контенту больше нет доступа». Информацию о прекращении работы в России подтвердил и гендиректор компании журналистам РИА «Новости».

Ранее, 8 мая, IBM объявила о приостановке деятельности на территории РФ. Кроме того, компания приостановила продажу своих технологий в стране.

Многие иностранные бренды объявили об уходе с российского рынка после начала специальной операции РФ на территории Украины. Так, о решении приостановить работу в России сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также владелец бренда Zara, компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA и розничная сеть H&M Group, американская корпорация Apple, а также компании Nike, ASOS и Adidas.

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Американская IT-компания IBM приостановила работу на территории России. Это следует из информации, размещенной на сайте организации. При входе на сайт IBM возникает надпись «К этому контенту больше нет доступа». Информацию о прекращении работы в России подтвердил и гендиректор компании журналистам РИА «Новости». Ранее, 8 мая, IBM объявила о приостановке деятельности на территории РФ. Кроме того, компания приостановила продажу своих технологий в стране. Многие иностранные бренды объявили об уходе с российского рынка после начала специальной операции РФ на территории Украины. Так, о решении приостановить работу в России сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также владелец бренда Zara, компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA и розничная сеть H&M Group, американская корпорация Apple, а также компании Nike, ASOS и Adidas.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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