IBM приостановила работу в России

08 марта 2022 в 04:19 Размер текста - 17 +

Компания IBM приостановила коммерческую деятельность на территории России. Об этом решении IT-компания сообщила на своем сайте. «Позвольте внести ясность: мы приостановили всю коммерческую активность в России», — говорится в заявлении руководства компании. Ранее IBM приостановила продажу технологий в РФ. Из-за спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны вводят экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также владелец бренда Zara, компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike, ASOS и Adidas.