IBM приостановила работу в России

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IT-компания IBM ушла с российского рынка Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания IBM приостановила коммерческую деятельность на территории России. Об этом решении IT-компания сообщила на своем сайте.

«Позвольте внести ясность: мы приостановили всю коммерческую активность в России», — говорится в заявлении руководства компании. Ранее IBM приостановила продажу технологий в РФ.

Из-за спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны вводят экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также владелец бренда Zara, компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike, ASOS и Adidas.

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Компания IBM приостановила коммерческую деятельность на территории России. Об этом решении IT-компания сообщила на своем сайте. «Позвольте внести ясность: мы приостановили всю коммерческую активность в России», — говорится в заявлении руководства компании. Ранее IBM приостановила продажу технологий в РФ. Из-за спецоперации российских войск на Украине в отношении России многие страны вводят экономические санкции. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, а также владелец бренда Zara, компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Ранее продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Такое же решение приняла американская корпорация Apple, а также компании Nike, ASOS и Adidas.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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