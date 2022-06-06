В Челябинской области сливочное масло производили в старом гараже

Контрафактное масло поставлялось в садики Тюменской области, ЯНАО и ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) сливочное масло и сыр, согласно документам, изготавливалось в гаражах. Впоследствии контрафакт поступал в детские садики Тюмени, ЯНАО и ХМАО. О выявленных правонарушениях URA.RU сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Совместно с сотрудниками прокуратуры Орджоникидзевского района Магнитогорска 17 мая 2022 года была проведена проверка предприятий, осуществляющих производство сливочного масла и сыра под торговыми марками: ООО „Сибирский вкус“ и ИП Лисичников В.А. Впоследствии продукты направлялись в ООО „ЕвроСиб-Трейд“ (город Тюмень), а оттуда в 17 детских дошкольных учреждений Тюменской области, ЯНАО и ХМАО», — заявили

По адресу производителя надзорные органы обнаружили помещения гаражного типа. Деятельность по фасовке масла и сыра на данных производственных площадках не осуществлялась. В гаражах не было ни продукции, ни оборудования.

Согласно данным ФГИС «Меркурий», по состоянию на 17 мая на предприятиях должно было находиться 90,5 тонны масложировой продукции, в то время как арендуемая площадь всего 83,2 кв. метров. В ведомстве отмечают, что все это вызывает сомнение о реальном перемещении такого объема продукции. Это свидетельствует о том, что на предприятиях происходит незаконное добавление в оборот несуществующей продукции.

Управлением Россельхознадзора в настоящее время площадки ООО «Сибирский вкус» и предприятие индивидуального предпринимателя Лисичников В.А. исключены из реестра системы ФГИС «Цербер» и ФГИС «Меркурий» как фантомные. Потребителей масла и сыра из соседних регионов предупредили о выявленных нарушениях.

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