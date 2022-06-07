Автовладельцев ЯНАО ждут проблемы с техосмотрами

Власти ликвидируют точки ПТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО решили ликвидировать больше половины пунктов техосмотра автомобилей, поэтому автовладельцы могут столкнуться с проблемами. Как сообщается на сайте окружного правительства, техосмотр практически отменен, поэтому такое количество ПТО в регионе не требуется.

«Произведен расчет минимального количества пунктов технического осмотра в соответствии со специализированной методикой. Их на территории округа должно быть не менее шести. При этом сейчас на Ямале работает 14 пунктов техосмотра. С недавнего времени обязательный техосмотр практически отменен. Перечень исключений: при постановке на учет или при смене владельца транспортного средства, которое эксплуатируется более четырех лет с даты изготовления; при изменении конструкции автомобиля; при замене основных агрегатов», — прокомментировала пресс-служба ведомства документ. Постановление еще не подписал губернатор Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде больше не осталось пунктов техосмотра. Единственный ПТО работает в Лабытнанги. Чтобы в него попасть, водители занимают очередь на несколько недель вперед или ночуют в машинах рядом с пунктом.