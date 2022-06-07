Суд отпустил на свободу челябинского экс-замминистра

Виталию Безрукову 7 июня избрали меру пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска 7 июня избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова. Спустя сутки после задержания он отпущен на свободу, передает корреспондент URA.RU из суда.

Ходатайство о запрете определенных действий в суд направил следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР области Вячеслав Роп, хотя ранее адвокат Безрукова сообщала, что следствие будет просить о заключении под стражу. Так, следствие попросило запретить Безрукову на 200 метров приближаться к министерству экологии, посещать все мероприятия ведомства и общаться с определенным списком свидетелей по делу. Заседание по ходатайству следствия провели в закрытом порядке, о чем ходатайствовала адвокат обвиняемого Светлана Правдина. Юрист сослалась на то, что с нее отобрана подписка о неразглашении. Прокурор и следователь ходатайство поддержали.

Судья Елена Черненко указала, что расследование уголовного дела, по данным следствия, находится в активной стадии. Избрание более мягкой меры пресечения невозможно, так как Безруков обвиняется в совершении тяжкого преступления. В результате ходатайство следствия судья удовлетворила.

Безруков против избранной меры пресечения не возражал, обвинение не признал. В суд поддержать его пришли родные. Ранее стало известно, что его супруга Диана написала обращения в связи с необоснованным уголовным преследованием мужа в адрес генпрокурора России и председателя СК России Александра Бастрыкина. Само дело в отношении Безрукова было возбуждено 19 июля 2021 года, срок следствия продлен до 19 июля 2022 года.

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