FT: Зеленский признал, что украинская армия не способна наступать

07 июня 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Украинская армия уступает российской в вооружении, заявил Владимир Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его армия не может наступать, поскольку отстает от вооруженных сил РФ в оснащении. Об этом он сообщил в интервью изданию Financial Times. Зеленский также раскритиковал страны Запада за то, что они хотят обсудить прекращение огня без участия Украины. «Мы уступаем в оснащении и поэтому не способны наступать», — заявил Владимир Зеленский. Ранее украинские официальные лица неоднократно обращались к западным партнерам с просьбой о быстрой поставке тяжелых вооружений. США и Великобритания решили передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), пишет RT. Зеленского также возмутило то, что страны Запада готовы обсуждать прекращение огня без участия Украины. Он заявил, что Киеву нужен «постоянный интерес» со стороны США и Европы, а не переговоры за спиной. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные боевые потери ВСУ составляют около 60-100 солдат убитыми и порядка 500 ранеными в ходе российской спецоперации. По данным Минобороны РФ, большая часть воевавших за Киев наемников была уничтожена, остальные предпочитают уехать из страны. Президент России Владимир Путин объявил о начале операции на Украине в конце февраля. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его армия не может наступать, поскольку отстает от вооруженных сил РФ в оснащении. Об этом он сообщил в интервью изданию Financial Times. Зеленский также раскритиковал страны Запада за то, что они хотят обсудить прекращение огня без участия Украины. «Мы уступаем в оснащении и поэтому не способны наступать», — заявил Владимир Зеленский. Ранее украинские официальные лица неоднократно обращались к западным партнерам с просьбой о быстрой поставке тяжелых вооружений. США и Великобритания решили передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), пишет RT. Зеленского также возмутило то, что страны Запада готовы обсуждать прекращение огня без участия Украины. Он заявил, что Киеву нужен «постоянный интерес» со стороны США и Европы, а не переговоры за спиной. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные боевые потери ВСУ составляют около 60-100 солдат убитыми и порядка 500 ранеными в ходе российской спецоперации. По данным Минобороны РФ, большая часть воевавших за Киев наемников была уничтожена, остальные предпочитают уехать из страны. Президент России Владимир Путин объявил о начале операции на Украине в конце февраля. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.