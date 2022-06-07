Курганские власти объяснили реформу дорожных предприятий. Они будут конкурировать с федералами

08 июня 2022 в 09:09 Размер текста - 17 +

Власти считают, что объединенное ДРСУ сможет участвовать в аукционах по федеральным автодорогам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Объединенное дорожное предприятие, созданное в Курганской области на базе трех ДРСУ, сможет в будущем участвовать в аукционах на выполнение работ на федеральных трассах. Также реорганизация позволит оптимизировать структуру управления и улучшить финансовые показатели, сообщили в пресс-службе правительства региона в ответ на запрос URA.RU. «Реорганизация предпринята для оптимизации и централизации структуры управления, закупочной и контрактной деятельности дорожных предприятий, находящихся в государственной собственности Курганской области, маневрирования парком дорожной техники между производственными участками. А также для получения совокупного финансового результата, дающего возможности для вложения в развитие объединенного предприятия, закупки техники; участия в аукционах на выполнение работ на федеральных дорогах», — рассказали в правительстве. АО Автодор «Северо-Запад» и АО «Введенское ДРСУ» решили присоединить к АО «Варгашинское ДРСП», так как последнее является самым крупным из них по числу работников, выручке, годовому обороту. МУП «Специализированное дорожное предприятие» (МУП «СДП»), которое принадлежит властям Кургана, сейчас находится в стадии передачи в госсобственность Курганской области. После завершения этой процедуры его также присоединят к Варгашинскому ДРСП. Щучанское ДРСУ присоединять к Варгашинскому ДРСП не планируют. Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана согласились передать в государственную собственность области МУП «СДП» — одно из своих самых прибыльных предприятий. Чиновники объясняли, что хотят объединить все дорожные предприятия с положительным балансом, чтобы они смогли получать крупные контракты на строительство дорог. Оптимизация трех ДРСУ завершилась в мае. Объединенную компанию возглавил Иван Ситников, который до этого был директором МУП «СДП». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Объединенное дорожное предприятие, созданное в Курганской области на базе трех ДРСУ, сможет в будущем участвовать в аукционах на выполнение работ на федеральных трассах. Также реорганизация позволит оптимизировать структуру управления и улучшить финансовые показатели, сообщили в пресс-службе правительства региона в ответ на запрос URA.RU. «Реорганизация предпринята для оптимизации и централизации структуры управления, закупочной и контрактной деятельности дорожных предприятий, находящихся в государственной собственности Курганской области, маневрирования парком дорожной техники между производственными участками. А также для получения совокупного финансового результата, дающего возможности для вложения в развитие объединенного предприятия, закупки техники; участия в аукционах на выполнение работ на федеральных дорогах», — рассказали в правительстве. АО Автодор «Северо-Запад» и АО «Введенское ДРСУ» решили присоединить к АО «Варгашинское ДРСП», так как последнее является самым крупным из них по числу работников, выручке, годовому обороту. МУП «Специализированное дорожное предприятие» (МУП «СДП»), которое принадлежит властям Кургана, сейчас находится в стадии передачи в госсобственность Курганской области. После завершения этой процедуры его также присоединят к Варгашинскому ДРСП. Щучанское ДРСУ присоединять к Варгашинскому ДРСП не планируют. Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана согласились передать в государственную собственность области МУП «СДП» — одно из своих самых прибыльных предприятий. Чиновники объясняли, что хотят объединить все дорожные предприятия с положительным балансом, чтобы они смогли получать крупные контракты на строительство дорог. Оптимизация трех ДРСУ завершилась в мае. Объединенную компанию возглавил Иван Ситников, который до этого был директором МУП «СДП».