В ХМАО следователи возбудили дело из-за разрушения дороги. Ее построили по нацпроекту

08 июня 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В причинах разрушения дорожного полотна разбираются следователи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за провалов асфальта на дороге, ведущей к микрорайону «Гидронамыв» в поселке Белый Яр (Сургутский район). Она была построена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Провалы асфальта на дороге происходят уже второй год. Она была построена еще в конце 2020 года. Однако следующей весной произошло частичное разрушение дорожного покрытия. Затем ее ремонт вместе с заменой инженерных сетей продолжался до глубокой осени. Однако нынешней весной асфальт снова провалился. Теперь в обстоятельствах всего произошедшего разбираются следователи. Уголовное дело возбуждено по статье „Халатность“», — рассказал инсайдер. В пресс-службе следственного комитета ХМАО подтвердили URA.RU информацию о возбуждении уголовного дела. «Оно возбуждено в отношении неопределенного круга лиц. Виновные устанавливаются, размер ущерба тоже. Следователи проводят следственные действия», — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что на строительство дороги и прокладку инженерных сетей было потрачено порядка полумиллиарда рублей. В мэрии Сургутского района пообещали губернатору Югры Наталье Комаровой закончить все восстановительные работы до 20 августа. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за провалов асфальта на дороге, ведущей к микрорайону «Гидронамыв» в поселке Белый Яр (Сургутский район). Она была построена в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Провалы асфальта на дороге происходят уже второй год. Она была построена еще в конце 2020 года. Однако следующей весной произошло частичное разрушение дорожного покрытия. Затем ее ремонт вместе с заменой инженерных сетей продолжался до глубокой осени. Однако нынешней весной асфальт снова провалился. Теперь в обстоятельствах всего произошедшего разбираются следователи. Уголовное дело возбуждено по статье „Халатность“», — рассказал инсайдер. В пресс-службе следственного комитета ХМАО подтвердили URA.RU информацию о возбуждении уголовного дела. «Оно возбуждено в отношении неопределенного круга лиц. Виновные устанавливаются, размер ущерба тоже. Следователи проводят следственные действия», — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что на строительство дороги и прокладку инженерных сетей было потрачено порядка полумиллиарда рублей. В мэрии Сургутского района пообещали губернатору Югры Наталье Комаровой закончить все восстановительные работы до 20 августа.