Православная активистка Оксана Иванова готовит обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Алексею Орлову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Православная активистка Оксана Иванова из Екатеринбурга собирает подписи против инициативы городских властей сделать древний Шигирский идол символом города. Обращение планируется направить губернатору Евгению Куйвашеву и мэру Алексею Орлову. Информация об этом появилась на личной странице в социальной сети во «ВКонтакте».

«Уважаемые Евгений Владимирович и Алексей Валерьевич! Считаю своим долгом выразить вам свою озабоченность относительно планов сделать Шигирский идол символом нашего города и использовать его образ во время празднования 300-летия Екатеринбурга», — написала Иванова. «Тот случай, когда молчанием можно предать Бога. Если согласны, ставьте лайк и подписывайтесь в комментах. <…> Помните, что чем нас больше, тем меньше шансов проигнорировать наше мнение», — добавила активистка.

По ее словам, к 300-летию Екатеринбурга Шигирский идол не имеет отношения. «В основании города лежит закладка Екатерининского собора, железоделательного завода и Екатеринбургской крепости. В ситуации, когда у верующих беззаконно и по-хулигански отняли возможность получить к 300-летию города восстановленный кафедральный собор, это еще и цинично продолжает линию противостояния с христианской историей Екатеринбурга», — посетовала активистка.

«Никакие исследователи не могут нам сказать, какова смысловая нагрузка того, что изображено на идоле. Какой содержательный посыл содержит Шигирский идол. Я не понимаю, что хочет власть донести с его помощью до граждан, продвигая Шигирский идол в общественное поле», — резюмировала Иванова.

Ранее URA.RU писало, что международная группа ученых заявила, что известный Шигирский идол является самым древним изображением злых духов. По их мнению, изображения на уральском артефакте могут олицетворять дьявола. Деревянную скульптуру на Урале обнаружили во второй половине XIX века. Изначально высота идола составляла 5,3 метра, однако сейчас, после утраты нижней части, она достигает 3,4 метра.

Скрин: страница Оксаны Ивановой в соцсети «ВКонтакте»

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