Экс-замминистра экологии обвинили в угрозе здоровью челябинцев

Виталия Безрукова освободили в зале суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему заместителю министра экологии Челябинской области Виталию Безрукову, которому 7 июня избрали меру пресечения, вменили непринятие мер по установлению источника вредных выбросов в августе 2020 года, из-за чего образовалась угроза жизни и здоровью населения Челябинска. Именно такие последствия следственные органы назвали тяжкими при квалификации действий экс-чиновника по ч. 3 ст. 286 УК РФ, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«По данным следствия, летом 2020 года Безруков получил данные о превышениях выбросов фенола на одном из федеральных предприятий и обращениях граждан в ЕДДС об этом, но якобы не предпринял мер для передачи данных сведений в органы федерального экологического надзора, чем нарушил соблюдение плана-графика контроля за выбросами в период НМУ в рамках соглашений промпредприятий с Челябинской областью. Кроме того, напротив, Безруков организовал пресс-тур на предприятие, где представили данные о соблюдении им мероприятий по снижению выбросов, хотя это было не так», — рассказал источник.

Тяжкие последствия, как считает СК, выразились в том, что на неопределенный срок сохранялась угроза жизни и здоровью населения из-за непринятия Безруковым мер по устранению опасности, добавил инсайдер. Он отметил, что действия Безрукова также дискредитировали работу органов власти Челябинской области в борьбе за чистый воздух.

По мнению супруги Виталия Безрукова Дианы, такое обвинение безосновательно, так как он не имел полномочий по проверке федеральных предприятий. Это ведение Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Данные из передвижной лаборатории, которая и зафиксировала выбросы, передаются в надзорные органы в автоматическом режиме, кроме того, у ведомств есть свои приборы для контроля за выбросами. Если на тот момент выброс фенола не был зафиксирован и предотвращен, из-за чего наступила угроза здоровью населения, то это ответственность не минэкологии и конкретного лица, а должностных лиц Росприроднадзора, считает супруга обвиняемого.

Ранее Виталия Безрукова задержали, а затем по решению суда отпустили под запрет определенных действий. Диана Безрукова написала обращения в связи с необоснованным уголовным преследованием мужа в адрес генпрокурора России и председателя СК России Александра Бастрыкина.

Расследованием дела уже почти год занимается следователь СУ СКР области Вячеслав Роп Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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