Профессор Альтштейн объяснил опасность вакцины от оспы

08 июня 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Вакцина против натуральной оспы может быть эффективной против оспы обезьян Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян В России еще остались резервы вакцин от натуральной оспы, которые можно применять против оспы обезьян, но препарат имеет тяжелый побочный эффект, способные привести к инвалидности или летальному исходу. Об этом в беседе с URA.RU заявил заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. «Тяжесть вакцины от оспы проявляется в побочных эффектах. Все вакцины, с которыми вы сталкивались, например „Спутник V“, тоже имеют побочный эффект, но вакцина от COVID жизни не угрожает. Что касается вакцины от оспы, которая сделана на основе вируса и применялась на протяжении многих лет, она дает очень тяжелые даже не побочные эффекты, а осложнения. Примерно один на 100 тысяч получит инвалидность или летальность», — сказал Анатолий Альтштейн. «У нас в России есть запас той старой вакцины против натуральной оспы. Она, конечно, может быть использована против оспы обезьян, но это крайне нежелательно, потому что препарат имеет много побочных эффектов. Тем не менее она была эффективна и с помощью нее ликвидирована натуральная оспа, но сейчас ее было бы не желательно пускать в ход, если она вдруг понадобится», — уточнил профессор. Вирусолог подчеркнул, что медиков очень обрадовало, когда вакцины перестали применять после исчезновения оспы. «Очень часто из-за вакцины можно было получить довольно тяжелую болезнь, например, „генерализованную вакцину“ (кожное заболевание, характеризующееся генерализованной сыпью кожных поражений и вызываемое вирусом осповакцины — прим. URA.RU). Вакцина от оспы всегда была болью медиков. Врачи вздохнули с облегчением, когда стало ясно, что ее можно не применять», — добавил собеседник агентства. В мире началась вспышка обезьян. Случаи заражения зафиксированы в десятках стран Европы, Азии и США. Всего известно более чем о 1000 инфицированных. При этом официально подтвержден один летальный исход. По словам иммунолога Николая Крючкова, главными распространителями оспы обезьян являются люди, которые посещают общественные места, несмотря на симптомы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

В России еще остались резервы вакцин от натуральной оспы, которые можно применять против оспы обезьян, но препарат имеет тяжелый побочный эффект, способные привести к инвалидности или летальному исходу. Об этом в беседе с URA.RU заявил заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. «Тяжесть вакцины от оспы проявляется в побочных эффектах. Все вакцины, с которыми вы сталкивались, например „Спутник V“, тоже имеют побочный эффект, но вакцина от COVID жизни не угрожает. Что касается вакцины от оспы, которая сделана на основе вируса и применялась на протяжении многих лет, она дает очень тяжелые даже не побочные эффекты, а осложнения. Примерно один на 100 тысяч получит инвалидность или летальность», — сказал Анатолий Альтштейн. «У нас в России есть запас той старой вакцины против натуральной оспы. Она, конечно, может быть использована против оспы обезьян, но это крайне нежелательно, потому что препарат имеет много побочных эффектов. Тем не менее она была эффективна и с помощью нее ликвидирована натуральная оспа, но сейчас ее было бы не желательно пускать в ход, если она вдруг понадобится», — уточнил профессор. Вирусолог подчеркнул, что медиков очень обрадовало, когда вакцины перестали применять после исчезновения оспы. «Очень часто из-за вакцины можно было получить довольно тяжелую болезнь, например, „генерализованную вакцину“ (кожное заболевание, характеризующееся генерализованной сыпью кожных поражений и вызываемое вирусом осповакцины — прим. URA.RU). Вакцина от оспы всегда была болью медиков. Врачи вздохнули с облегчением, когда стало ясно, что ее можно не применять», — добавил собеседник агентства. В мире началась вспышка обезьян. Случаи заражения зафиксированы в десятках стран Европы, Азии и США. Всего известно более чем о 1000 инфицированных. При этом официально подтвержден один летальный исход. По словам иммунолога Николая Крючкова, главными распространителями оспы обезьян являются люди, которые посещают общественные места, несмотря на симптомы.