Иммунолог Крючков назвал главных распространителей оспы обезьян

Суперраспространители инфекций не сразу обращаются за медицинской помощью Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Оспа обезьян

Люди, которые продолжают ходить в общественные места, несмотря на симптомы оспы обезьян, являются главными распространителями этой инфекции. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Заразность наступает, когда появляется само заболевание. За сутки до появления сыпи, может чуть меньше, и человек становится заразным. Если человек, у которого высокая температура, недомогание, потом сыпь пошла, и он сидит в общественном месте или дома с родственниками и никак не защищается, такие суперспредеры (суперраспространитель вируса — прим. URA.RU), в особенности для оспы, вносят решающий вклад в распространении этой инфекции», — объяснил Николай Крючков.

Как отметил иммунолог, подобные люди не имеют каких-то биологических особенностей. «Есть люди, у которых биологические особенности могут играть второстепенную роль, но первостепенную играет именно поведение в социуме, обществе. Если человек плевать хотел и не особо заботиться о здоровье окружающих и о своем, относится к этому делу легко, даже при симптомах он пойдет на концерт или в ресторан», — уточнил он. Крючков добавил, что, как правило, суперспредеры не сразу обращаются за медицинской помощью.

Новый вирус начал распространяться в Европе и США в конце мая. Случаи заражения, в частности, были зафиксированы в Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Германии, Франции, Швеции и Австралии. Также известны случаи появления оспы обезьян у границ России — в Финляндии.

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