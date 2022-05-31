СМИ: McDonald’s подал заявки на регистрацию новых брендов

31 мая 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

McDonald’s выберет новое название из пяти вариантов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s подала в Роспатент заявку на регистрацию новых брендов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документацию. «Согласно новым заявкам, товарные знаки „Это он“, „Точно он“ и „Компас“ регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №16, 18, 25, 28, 29, 30 и 43. Это позволяет производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, а также игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки», — сообщает издание. Также под этим брендом могут открыть закусочную, кафе, бар или ресторан, в том числе с едой на вынос. В пресс-службе McDonald’s заявляли, что будут выбирать новое название из пяти вариантов. Ранее компания подавала заявки на регистрацию брендов «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса», отмечает издание. Сеть продает свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору, которому принадлежит компания «ГиД», владеющая ресторанами McDonald’s в Сибири по франшизе. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, компания откроет все свои точки в середине июня. После ребрендинга сеть поменяет названия позиций, но сохранит большую часть ассортимента, персонал также сохранят, отмечал Воробьев, передает телеканал 360.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s подала в Роспатент заявку на регистрацию новых брендов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документацию. «Согласно новым заявкам, товарные знаки „Это он“, „Точно он“ и „Компас“ регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №16, 18, 25, 28, 29, 30 и 43. Это позволяет производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, а также игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки», — сообщает издание. Также под этим брендом могут открыть закусочную, кафе, бар или ресторан, в том числе с едой на вынос. В пресс-службе McDonald’s заявляли, что будут выбирать новое название из пяти вариантов. Ранее компания подавала заявки на регистрацию брендов «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса», отмечает издание. Сеть продает свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору, которому принадлежит компания «ГиД», владеющая ресторанами McDonald’s в Сибири по франшизе. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, компания откроет все свои точки в середине июня. После ребрендинга сеть поменяет названия позиций, но сохранит большую часть ассортимента, персонал также сохранят, отмечал Воробьев, передает телеканал 360.