Рестораны быстрого питания McDonald’s после продажи бизнеса компании в РФ не будут менять называние на «Доминис». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Бывшие рестораны McDonald’s будут называться „Доминис“. Несколько ресторанов под новым брендом откроются в Москве в воскресенье, 12 июня. Всего готовятся к открытию 15 ресторанов», — сообщает сайт «Москва-24» с ссылкой на источник в компании.
Пресс-служба McDonald’s официально опровергла эту информацию. «Новое название еще в разработке», — сообщили РБК представители компании.
Рестораны быстрого питания McDonald’s после продажи бизнеса компании в РФ не будут менять называние на «Доминис». Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Бывшие рестораны McDonald’s будут называться „Доминис“. Несколько ресторанов под новым брендом откроются в Москве в воскресенье, 12 июня. Всего готовятся к открытию 15 ресторанов», — сообщает сайт «Москва-24» с ссылкой на источник в компании. Пресс-служба McDonald’s официально опровергла эту информацию. «Новое название еще в разработке», — сообщили РБК представители компании. Ранее стало известно, что сеть McDonald’s продаст свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору. Компания объявила о приостановки деятельности на территории РФ в марте 2022 года, после начала специальной операции РФ на Украине. В мае стало известно, что сеть фастфуда начала процесс продажи российского бизнеса, включающего 850 ресторанов.