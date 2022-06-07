Детям приходится стоять в стороне пока собаки свободно разгуливают по дворой площадке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Тюменского района не может прогнать собак на самовыгуле с детских площадок. По их словам, полномочия органов власти не заходят дальше проведения бесед с хозяевами животных. Такой ответ на жалобу жителей поселка Ембаево дала пресс-служба администрации в социальных сетях.

«Что касается собак на видео, все они с ошейниками, находятся на самовыгуле. С хозяевами, выпускающим своих животных на улицу администрация проводит беседы, но на этом полномочия органов власти исчерпаны. В такой ситуации может помочь только общественный контроль и ответственность самих владельцев перед односельчанами», — прокомментировала пост в паблике «ЧС Тюмень» официальная группа администрации Тюменского района в социальной сети «ВКонтакте». На видео показаны свободно играющие на дворовой площадке собаки без поводков и хозяев поблизости, а автор публикации жалуется, что животные мешают детям.

«Это происходит на детской площадке. Собаки гуляют, а дети стоят в стороне. Администрация поселка Ембаево никак не реагирует на предложение оградить площадку от животных и проезжей части, которая рядом», — сообщается в описании поста. Власти при этом ответили, что запросов на установку ограждения не поступало.

Ранее URA.RU сообщало о том, что детей, играющих на дворой площадке, расстреляли из пневматического ружья. Это произошло в одном из дворов поселка Московский Тюменского района.