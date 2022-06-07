07 июня 2022

У сгоревшей автобазы Тюменской областной думы сносит крышу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на кровле по адресу Шейнкмана, 19. Екатеринбург, пожар
Кровлю здания автобазы Тюменской облдумы разрушил пожар, после чего ее начал разносить сильный ветер Фото:

После пожара в здании автобазы Тюменской областной думы сильный ветер начал разносить остатки крыши. Фотографии с упавшими обломками кровли появились в telegram-канале «Тюменская Z уМоора».

«Сейчас штормовой ветер разносит остатки крыши, которые падают на землю и летают по двору, беспокоя жильцов соседнего дома», — сообщается в telegram-канале. На кадрах видны упавшие части крыши здания автобазы.

Ранее URA.RU сообщало, что в здании, находящемся за ТЦ «Галерея Вояж», загорелась кровля. Пожар начался утром 4 июня. Позже сообщили, что возгорание локализовано на площади 1500 кв. метров. При этом никто из людей не пострадал, а автомобили успели эвакуировать.

Фото:

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После пожара в здании автобазы Тюменской областной думы сильный ветер начал разносить остатки крыши. Фотографии с упавшими обломками кровли появились в telegram-канале «Тюменская Z уМоора». «Сейчас штормовой ветер разносит остатки крыши, которые падают на землю и летают по двору, беспокоя жильцов соседнего дома», — сообщается в telegram-канале. На кадрах видны упавшие части крыши здания автобазы. Ранее URA.RU сообщало, что в здании, находящемся за ТЦ «Галерея Вояж», загорелась кровля. Пожар начался утром 4 июня. Позже сообщили, что возгорание локализовано на площади 1500 кв. метров. При этом никто из людей не пострадал, а автомобили успели эвакуировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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