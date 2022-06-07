Кровлю здания автобазы Тюменской облдумы разрушил пожар, после чего ее начал разносить сильный ветер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После пожара в здании автобазы Тюменской областной думы сильный ветер начал разносить остатки крыши. Фотографии с упавшими обломками кровли появились в telegram-канале «Тюменская Z уМоора».

«Сейчас штормовой ветер разносит остатки крыши, которые падают на землю и летают по двору, беспокоя жильцов соседнего дома», — сообщается в telegram-канале. На кадрах видны упавшие части крыши здания автобазы.

Ранее URA.RU сообщало, что в здании, находящемся за ТЦ «Галерея Вояж», загорелась кровля. Пожар начался утром 4 июня. Позже сообщили, что возгорание локализовано на площади 1500 кв. метров. При этом никто из людей не пострадал, а автомобили успели эвакуировать.

Фото: telegram-канал «Тюменская Z уМоора»