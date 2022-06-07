07 июня 2022

Захарова обвинила Европу в «пещерных» методах дипломатии

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова назвала закрытие неба для самолета Лаврова «пещерным методом» Фото:

Закрыв воздушное пространство для самолета главы ведомства Сергея Лаврова, Европа продемонстрировала свою солидарность «топорно-пещерными методами». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Они хотят коллективным Западом, Брюсселем продемонстрировать солидарность. Солидарности не получается, она рассыпается на глазах, поэтому вот такими топорно-пещерными методами не дать физической возможности ответить на приглашение Сербии и осуществить визит, они пытаются что-то продемонстрировать», — сказала Захарова в эфире телеканала «Матч ТВ». Отрывок выступления опубликован в ее Telegram-канале.

5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. В результате глава российского МИДа не смог прибыть на деловую встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, которая была запланирована на 6—7 июня. Последний выразил неудовольствие действиями соседних стран. Черногория пообещала разобраться в скандале, однако позднее ее представитель заявил, что таким образом страна выполнила взятые на себя обязательства, решение о закрытии неба было неизбежным.

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Закрыв воздушное пространство для самолета главы ведомства Сергея Лаврова, Европа продемонстрировала свою солидарность «топорно-пещерными методами». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Они хотят коллективным Западом, Брюсселем продемонстрировать солидарность. Солидарности не получается, она рассыпается на глазах, поэтому вот такими топорно-пещерными методами не дать физической возможности ответить на приглашение Сербии и осуществить визит, они пытаются что-то продемонстрировать», — сказала Захарова в эфире телеканала «Матч ТВ». Отрывок выступления опубликован в ее Telegram-канале. 5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. В результате глава российского МИДа не смог прибыть на деловую встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, которая была запланирована на 6—7 июня. Последний выразил неудовольствие действиями соседних стран. Черногория пообещала разобраться в скандале, однако позднее ее представитель заявил, что таким образом страна выполнила взятые на себя обязательства, решение о закрытии неба было неизбежным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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