Черногория оправдалась за закрытие неба для самолета Лаврова

08 июня 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Лаврову рекомендовали воспользоваться поездом, чтобы добраться до Сербии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Черногория выполнила взятые на себя обязательства, закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию главы МИД России Сергея Лаврова. Запрет пролета был неизбежным. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич. «Черногория, запретив пролет самолета Лаврова, выполнила взятые на себя обязательства, такое решение было неизбежным», — приводит слова Кривокапича издание RTCG. Политик добавил, что Лавров «мог бы добраться до Сербии на поезде», так как железнодорожное сообщение по маршруту Белград — Москва не запрещено. 5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. В результате глава российского МИДа не смог прибыть на деловую встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, которая была запланирована на 6—7 июня. Последний выразил неудовольствие действиями соседних стран. Черногория пообещала разобраться в скандале с участием Лаврова. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Черногория выполнила взятые на себя обязательства, закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию главы МИД России Сергея Лаврова. Запрет пролета был неизбежным. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич. «Черногория, запретив пролет самолета Лаврова, выполнила взятые на себя обязательства, такое решение было неизбежным», — приводит слова Кривокапича издание RTCG. Политик добавил, что Лавров «мог бы добраться до Сербии на поезде», так как железнодорожное сообщение по маршруту Белград — Москва не запрещено. 5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. В результате глава российского МИДа не смог прибыть на деловую встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, которая была запланирована на 6—7 июня. Последний выразил неудовольствие действиями соседних стран. Черногория пообещала разобраться в скандале с участием Лаврова.