В США ответили на ультиматум Путина

В США заявили о необходимости безопасного прохода судов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американские санкции не мешают вывозить сельскохозяйственную продукцию с Украины и из России. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с председателем Комиссии Африканского союза (АС) Мусой Факи Махаматом. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить экспорт зерна из портов Украины.

«Госсекретарь подчеркнул, что санкции США не препятствуют экспорту украинской и российской сельскохозяйственной продукции, включая продукты питания и удобрения, а также не препятствуют транзакциям, необходимым для этого экспорта, таким как банковские операции или перевозки», — сообщается на сайте пресс-службе Госдепартамента. Блинкен обратил внимание на необходимость безопасного прохода торговых судов в украинские порты и из них.

На Украине заминированы воды Черного моря, что препятствует вывозу зерна оттуда. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ специально сожгли хранилище с зерном в мариупольском порту. Ранее президент РФ заявил, что РФ не будет атаковать ВСУ при разминировании портов, он выразил готовность обеспечить поставки продовольствия и удобрений из России. Путин призвал снять санкции, осложняющие экспорт из РФ и назвал «блефом» заявления, что Россия не дает вывозить зерно с Украины, сообщает RT. США ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине.