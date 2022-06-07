МО: ВСУ намеренно сожгли хранилище с зерном в порту Мариуполя

07 июня 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Националисты сожгли более 50 тысяч тонн зерна при отступлении в Мариуполе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики нацбатальонов, покидая захваченные территории, подожгли крупное зернохранилище в морском порту Мариуполя, тем самым уничтожив более 50 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна», — заявил мизинцев в ходе брифинга. Ранее Евросоюз обвинил Россию в том, что страна якобы препятствует вывозу 30 млн тонн пшеницы с Украины. В действительности же проблема с вывозом зерна возникла из-за того, что Украина заминированы воды Черного моря. Киев пошел на это во время специальной операции РФ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что для вывоза зерна ВСУ должны разминировать морские порты. Глава государства пообещал, что армия РФ не будет препятствовать этому процессу. В Кремле добавили, что российские военные также не воспользуются разминированием украинских портов в наступательных целях. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Боевики нацбатальонов, покидая захваченные территории, подожгли крупное зернохранилище в морском порту Мариуполя, тем самым уничтожив более 50 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна», — заявил мизинцев в ходе брифинга. Ранее Евросоюз обвинил Россию в том, что страна якобы препятствует вывозу 30 млн тонн пшеницы с Украины. В действительности же проблема с вывозом зерна возникла из-за того, что Украина заминированы воды Черного моря. Киев пошел на это во время специальной операции РФ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что для вывоза зерна ВСУ должны разминировать морские порты. Глава государства пообещал, что армия РФ не будет препятствовать этому процессу. В Кремле добавили, что российские военные также не воспользуются разминированием украинских портов в наступательных целях.