Власти раскрыли, как санкции влияют на больницу-долгострой в ХМАО

08 июня 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Часть оборудования для новой больницы из-за санкций поставляется в регион со сложностями Фото: URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Часть оборудования для новой больницы в Нижневартовске, которую строят уже больше 10 лет, попадает в регион со сложностями. Но в целом поставленные ранее задачи по возведению объекта удается решать. Об этом URA.RU рассказал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. «Часть из технологического оборудования сейчас поставляется, в силу объективных обстоятельств, со сложностями, тем не менее [строители] справляются. Сегодня слышали, что разрешили задачу по поставке вентиляционного оборудования, конечных устройств. Поэтому, конечно, объект сдаточный в этом году, и несмотря на сложившуюся ситуацию в общем в мире, на рынках, надо, конечно, [его] дожимать», — сообщил Ислаев корреспонденту агентства во время рабочей поездки на объект. Сдать больницу в эксплуатацию должны до конца года. Для этого на объекте ежедневно трудятся от 450 до 500 рабочих. По словам вице-губернатора, динамика хода строительства положительная, поскольку еще в марте на объекте работало меньше ста человек. Подрядчик планирует до конца июля завершить все общестроительные работы. Затем начнется включение инженерных систем и пусконаладка оборудования. Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев назвал слишком радужными прежние графики ввода в эксплуатацию окружной больницы Нижневартовска. Предполагалось, что объект должны были сдать до конца лета, но сроки сдвинулись на осень. Проблемы с логистикой и поставками оборудования в Россию начались из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Часть оборудования для новой больницы в Нижневартовске, которую строят уже больше 10 лет, попадает в регион со сложностями. Но в целом поставленные ранее задачи по возведению объекта удается решать. Об этом URA.RU рассказал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. «Часть из технологического оборудования сейчас поставляется, в силу объективных обстоятельств, со сложностями, тем не менее [строители] справляются. Сегодня слышали, что разрешили задачу по поставке вентиляционного оборудования, конечных устройств. Поэтому, конечно, объект сдаточный в этом году, и несмотря на сложившуюся ситуацию в общем в мире, на рынках, надо, конечно, [его] дожимать», — сообщил Ислаев корреспонденту агентства во время рабочей поездки на объект. Сдать больницу в эксплуатацию должны до конца года. Для этого на объекте ежедневно трудятся от 450 до 500 рабочих. По словам вице-губернатора, динамика хода строительства положительная, поскольку еще в марте на объекте работало меньше ста человек. Подрядчик планирует до конца июля завершить все общестроительные работы. Затем начнется включение инженерных систем и пусконаладка оборудования. Ранее URA.RU рассказывало, что вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев назвал слишком радужными прежние графики ввода в эксплуатацию окружной больницы Нижневартовска. Предполагалось, что объект должны были сдать до конца лета, но сроки сдвинулись на осень. Проблемы с логистикой и поставками оборудования в Россию начались из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.