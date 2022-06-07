07 июня 2022

В свердловском городе объявили режим «повышенной готовности»

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожан предупредили о возможных паводках Фото:

В Ревде (Свердловская область) объявили о введении режима «повышенной готовности» из-за возможных подъемов уровней воды в реках и водохранилищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города на своем официальном сайте.

«Все аварийные бригады приведены в режим повышенной готовности, потому что из-за сильного ветра и дождей могут произойти обрывы линий передач, могут быть повалены деревья, возможно поднятие уровня воды в реках, следствие этого — подтопление придомовых территорий», — прокомментировала Татьяна Шадрина, главный специалист по ГО и ЧС администрации. Режим будет действовать до 10 июня.

Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области объявило штурмовое предупреждение. Сильные дожди и штормовой ветер оставили без света 11,5 тысяч свердловчан по всему региону. «Неполадки зафиксированы в Первоуральске, Среднеуральске, Белоярском районе, Каменске-Уральском, Горном Щите и Серовском городском округе. Энергетики уже проводят восстановительные работы. Сил и средств достаточно», — заявил министр энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов.

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В Ревде (Свердловская область) объявили о введении режима «повышенной готовности» из-за возможных подъемов уровней воды в реках и водохранилищах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города на своем официальном сайте. «Все аварийные бригады приведены в режим повышенной готовности, потому что из-за сильного ветра и дождей могут произойти обрывы линий передач, могут быть повалены деревья, возможно поднятие уровня воды в реках, следствие этого — подтопление придомовых территорий», — прокомментировала Татьяна Шадрина, главный специалист по ГО и ЧС администрации. Режим будет действовать до 10 июня. Ранее ГУ МЧС России по Свердловской области объявило штурмовое предупреждение. Сильные дожди и штормовой ветер оставили без света 11,5 тысяч свердловчан по всему региону. «Неполадки зафиксированы в Первоуральске, Среднеуральске, Белоярском районе, Каменске-Уральском, Горном Щите и Серовском городском округе. Энергетики уже проводят восстановительные работы. Сил и средств достаточно», — заявил министр энергетики и ЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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