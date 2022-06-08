Володин обвинил США в лицемерии из-за покупки нефти из России

08 июня 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

В России выросли поставки нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Соединенные штаты Америки продолжили покупать российскую нефть после отказа от российских энергоносителей. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «О лицемерии. Джо Байден в начале марта объявил, что США вводят запрет на поставку нефти, но данные об управлении энергетикой Минэнерго США подтверждают обратное», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, в марте поставки нефти в России возросли почти вдвое — с 2 325 до 4 218 млн баррелей. Россия поднялась с девятого места на шестую строчку в рейтинге преимущественной доли нефти в США, высказал спикер Госдумы. Володин назвал это двойными стандартами. В марте президент США Джо Байден запретил импорт нефти, газа и угля из России, сообщает телеканал 360. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Также частичные ограничения импорта российской нефти ввел Евросоюз. Володин заявлял, что Россия переориентируется на азиатское направление для компенсации издержек. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Соединенные штаты Америки продолжили покупать российскую нефть после отказа от российских энергоносителей. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «О лицемерии. Джо Байден в начале марта объявил, что США вводят запрет на поставку нефти, но данные об управлении энергетикой Минэнерго США подтверждают обратное», — написал Володин в своем telegram-канале. По его словам, в марте поставки нефти в России возросли почти вдвое — с 2 325 до 4 218 млн баррелей. Россия поднялась с девятого места на шестую строчку в рейтинге преимущественной доли нефти в США, высказал спикер Госдумы. Володин назвал это двойными стандартами. В марте президент США Джо Байден запретил импорт нефти, газа и угля из России, сообщает телеканал 360. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Также частичные ограничения импорта российской нефти ввел Евросоюз. Володин заявлял, что Россия переориентируется на азиатское направление для компенсации издержек.